Au cours d’une attaque rapide, les forces du Tigre du président Assad foudroient l’ennemi, deux émirs du Front Al-Nosra sont parmi les tués

By Muraselon

Les pertes djihadistes sont estimées à 100 après l’échec de l’offensive dans le nord-ouest de Hama

L’offensive djihadiste dans le nord-ouest de Hama s’est avérée incroyablement coûteuse pour Hay’at Tahrir Al-Sham [HTS, Front Al-Nosra] et ses alliés, car leurs pertes ne cessent de croître en nombre.

Une source militaire a déclaré à Muraselon News qu’un certain nombre de HTS ont été tués lors de l’attaque ratée dans la campagne du nord de Hama.

Alexandre Kharchenko d’Anna News, qui est en première ligne avec les forces tigres, les pertes en personnel djihadiste sont estimées à environ 100, dont deux émirs de Hay’at Tahrir Al-Sham.

« Au cours d’une attaque rapide, notre équipe de tournage a réussi à trouver trois chars détruits, dont les armes ont été retirées [elles ont été utilisées comme véhicules lourds de combat d’infanterie]. Les terroristes ont également perdu environ 7 camionnettes. Il est difficile de parler des pertes en personnel des terroristes, on peut les estimer à une centaine de terroristes tués », a rapporté Kharchenko.

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de photos montrant un certain nombre de véhicules djihadistes qui ont été détruits au cours d’une longue bataille d’une journée et demie dans le nord-ouest de Hama.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex