L’Iran avertit les Etats-Unis que les bases US sont à portée de leurs missiles

L’Iran pourrait anéantir les porte-avions américains dans le Golfe si les Etats-Unis attaquaient l’Iran – Le ministre Hossein Nejat, IRGC, Iran

L’Iran a récemment menacé de détruire Israel

Mardi, le ministre iranien de la Culture et des Affaires sociales, Hossein Nejat, a averti que l’Iran pourrait anéantir les porte-avions américains dans le Golfe si les Etats-Unis attaquaient l’Iran, ce qui accroîtrait les tensions entre les deux pays.

« Les bases américaines sont à portée de nos missiles… Nos missiles détruiront leurs porte-avions s’ils font une erreur », a prévenu Nejat. « Les Américains sont très conscients des conséquences d’une confrontation militaire avec l’Iran. »

Selon Al-Masdar News, Nejat a également ajouté que la guerre n’est pas à l’ordre du jour de « Trump’s agenda » et que le président américain veut « entraîner Téhéran à négocier à travers une pression maximale ».

« L’Iran a mis la sécurité d’Israël en danger et maintenant, il inquiète l’Arabie saoudite, l’Amérique et Israël. Téhéran mène la guerre aux frontières de l’ennemi et non à ses frontières », a poursuivi M. Nejat.

Mardi dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait des remarques similaires, avertissant l’Iran qu’il est à portée des avions de guerre israéliens. La déclaration du responsable israélien intervient une semaine après que Mojtaba Zolnour, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien, ait indiqué que si les Etats-Unis attaquent l’Iran, « il ne restera qu’une demi-heure de la vie d’Israël », a indiqué M. Sputnik.

« L’Iran a récemment menacé de détruire Israël. Il ne faut pas oublier que ces avions peuvent atteindre n’importe quel point du Moyen-Orient, y compris l’Iran, et certainement la Syrie « , a déclaré M. Netanyahou mardi sur une base aérienne israélienne.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran sont vives depuis que les États-Unis se sont retirés du Plan d’action global commun 2015 en mai 2018, malgré le fait que l’Iran continue de respecter l’accord en ne poursuivant pas un programme d’armes nucléaires, comme l’atteste l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le retrait des États-Unis a incité les autres signataires de l’accord, dont la Russie, la Chine et plusieurs puissances européennes, à se précipiter pour tenter de le sauver. À la suite de ce retrait, les États-Unis ont réimposé une série de sanctions qui avaient été levées contre l’Iran aux termes du JCPOA. En outre, Washington a continué d’introduire de nouvelles sanctions contre Téhéran.

