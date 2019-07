Énorme frappe aérienne de la Russie, a secoué ce soir la ville de Kafr Zita au nord de Hama

BEYROUTH, LIBAN, 11h20 – Les forces aériennes russes ont effectué ce matin un certain nombre de frappes aériennes au-dessus de la campagne occidentale du gouvernorat d’Idlib.

Selon une source militaire dans le nord-ouest de la Syrie, l’armée de l’air russe a lancé plusieurs frappes aériennes dans le district de Jisr Al-Shughour dans l’ouest d’Idlib, touchant un certain nombre de positions appartenant aux rebelles djihadistes.

En plus de viser Jisr Al-Shughour, l’armée de l’air russe a également frappé un certain nombre de sites appartenant à Hay’at Tahrir Al-Sham [HTS, Al-Nosra] et au Parti islamique du Turkestan le long de l’axe Idlib-Latakia.

Cette dernière série de frappes aériennes de l’armée de l’air russe survient 24 heures seulement après que les rebelles djihadistes ont lancé leur plus grande offensive dans le gouvernorat de Lattaquié.

L’armée syrienne a finalement réussi à déjouer l’offensive djihadiste, mais elle a subi au moins dix pertes pendant l’attaque terroriste.

Les forces aériennes russes et syriennes déchaînent l’enfer dans le nord de la Lattaquié après l’offensive djihadiste

BEYROUTH, LIBAN, 08h15 – Les forces aériennes syriennes et russes ont perdu peu de temps en représailles à l’offensive djihadiste dans le nord de la Lattaquié mardi, alors que leurs flottes déchaînaient l’enfer sur les positions du Parti islamique du Turkestan et Hay’at Tahrir Al-Sham.

Selon une source militaire du gouvernorat de Lattaquié, l’armée de l’air syrienne a commencé à attaquer les positions djihadistes en utilisant ses hélicoptères d’assaut et ses chasseurs pour bombarder les terroristes.

L’armée de l’air russe s’est ensuite jointe à l’attaque contre les djihadistes, touchant plusieurs positions entre les gouvernorats de Lattaquié et d’Idlib.

Ces attaques aériennes des forces aériennes russes et syriennes auraient gravement endommagé les défenses djihadistes, en particulier dans la ville située au sommet d’une montagne, Kabani, au nord-est de la Lattaquié.

Grâce à ces frappes aériennes, l’Armée arabe syrienne SAA a été en mesure de balayer rapidement les zones saisies par les rebelles djihadistes et de rétablir la sécurité dans cette partie du Turkménistan des montagnes.

Syrie, énorme frappe aérienne de la Russie, a secoué ce soir la ville de Kafr Zita au nord de Hama.