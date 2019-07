Poutine a prévenu les terroristes, contre les chrétiens, Chef Putin vous poursuivra jusque dans les chiottes!Ok!

By News Desk

BEYROUTH, LIBAN, 17h30 – L’armée de l’air russe a mené une lourde attaque contre les positions terroristes au nord de Hama après que cette dernière eut tiré plusieurs obus d’artillerie et roquettes sur la ville chrétienne d’Al-Sqaylabiyeh.

Les avions russes auraient commencé leur barrage de frappes aériennes sur les bastions Jaysh Al-Izza de Kafr Zita et Al-Latamnah, détruisant les lance-missiles du groupe terroriste et les punissant par des frappes sur leurs bases et caches.

L’armée de l’air russe a ensuite étendu son attaque à la campagne sud-ouest de l’Idlib, où ses avions ont pilonné les positions de Hay’at Tahrir Al-Sham entre les villes de Khan Sheikhoun et Kafr Nabl.

Depuis l’échec des pourparlers de cessez-le-feu entre la Turquie et la Russie, cette dernière a intensifié ses frappes contre les forces djihadistes afin d’affaiblir leur détermination.

Une source de l’armée syrienne a déclaré à Al-Masdar plus tôt cette semaine que l’armée et ses homologues russes avaient repris les pourparlers sur une nouvelle opération le long de l’axe Hama-Idlib.

L’armée syrienne avait déjà prévu de s’emparer de la ville d’Al-Hobait, mais cela a été suspendu après que les forces armées russes ont entamé une nouvelle série de pourparlers avec la Turquie.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

