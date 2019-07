Que mon Dieu bénisse Assad

By EX ALDEBARA313

Le président Bachar Assad après sa visite au camp de la jeunesse syrienne des catholiques syriens au monastère St. Thomas de Saidnaya [Monastère Notre-Dame de Saidnaya], dans la campagne de Damas aujourd’hui.

Adaptation Yandex

من حديث الرئيس #الأسد اليوم مع الشباب السوري السرياني الكاثوليكي..

« ..الهوية العربية حالة حضارية لا مفهوم عرقي، والحضارة العربية تقبل اندماج الجميع لكنها ترفض ذوبان واندثار هوياتهم التاريخية, وتساعد في إثرائها والحفاظ عليها مع بعضها وببعضها.. » pic.twitter.com/Lz5LCVbix9 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 4 juillet 2019

Le président Assad envoie un message fort à l’occident « L’identité arabe [syrienne] est un État civilisé, pas un concept ethnique, et la civilisation arabe [syrienne] accepte l’intégration de tous, mais refuse de fondre et de périr leurs identités historiques, et contribue à les enrichir et à les préserver les uns avec les autres ».

Le président Assad est le plus fort un « Warrior, la liberté de culte en Syrie, cette Terre Sainte, merci, président, Yandex.

Parmi les ténèbres, que les morts se reposent en Paix, président, ✝Yandex.