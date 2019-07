📹La flotte russe à l’assaut des navires de l’OTAN

Chef Poutine, on les bombarde! Ok, on fait comme tu l’as dit, on va les fracasser en pièces détachées pour musée! Trop fort Poutine! HaHaHa! 😎😠😂

Le groupe de la flotte de la mer Noire contrôle les activités des navires de l’OTAN participant aux exercices navals Sea Breeze 2019 dans la partie nord-ouest de la mer Noire. Le destroyer de la marine américaine Carney y participe.

La situation est surveillée par dix navires de la flotte de la mer Noire, qui participent à un exercice prévu en pleine mer. Ce sont de grands navires de débarquement « Azov » et « César Kunikov », IRC « Orekhovo-Zuyevo » et « Mirage », des bateaux-missiles « Ivanovets », « Naberezhnye Chelny » et plusieurs autres.

L’exercice Sea Breeze 2019 a débuté le 1er juillet. Les manœuvres impliquaient des navires et des avions des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada, d’Italie, de Turquie, de Pologne, de Norvège, de Bulgarie, de Grèce, de Roumanie, du Danemark, de Lettonie, d’Estonie et de leurs alliés. Emirats arabes unis, Suède, Ukraine, Moldavie et Géorgie.

Ministère russe de la Défense

