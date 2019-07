Le président Poutine arrive au Vatican pour rencontrer le Pape François

Partenaire avec la Russie et la Chine, l’Italie a scellé des protocoles d’accord, l’entrée dans les Nouvelles routes de la Soie

Le président russe Vladimir Poutine arrive à l’aéroport Leonardo Da Vinci de Rome pour une visite officielle le jeudi 4 juillet.

Le dirigeant russe devrait rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella et s’entretenir avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

Les dirigeants devraient discuter de la coopération russo-italienne dans les domaines politique, commercial, économique, culturel et humanitaire, ainsi que de questions d’actualité internationale.

Poutine doit également s’entretenir avec le pape François lors de sa visite à Rome. Ruptly

Adaptation Yandex

#Vatican Vladimir Putin met with Pope Francis in the Apostolic Palace https://t.co/nTZrq41srb pic.twitter.com/qfx56Z2PM5

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 4 juillet 2019