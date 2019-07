🇷🇺📹La Russie teste le système antimissile Satellite Killer « Tueur de Satellite »

La puissance de Poutine, aveugler l’ennemi avant les hostilités par ses missiles « Tueur de Satellite »

Le ministère russe de la Défense a testé un nouveau système antimissile dans le champ de tir de Sary-Shagan, comme le montre une vidéo publiée mardi.

D’après une déclaration du Ministère de la défense, l’essai s’est déroulé avec succès et les missiles ont atteint leurs cibles avec précision.

Le ministère de la Défense n’a pas divulgué d’autres informations sur le test.

Le système antimissile montré dans la vidéo serait un A-235 Nudol « tueur de satellite » ; il a été dévoilé pour la première fois en 2014. L’A-235 est censé succéder à l’A-135 Amur, qui est toujours en service.

Voici une autre vidéo montrant l’A-235 testé plus tôt cette année.

Le missile A-235 « Nudol » a assommé les États-Unis et a franchi 3 000 km en 17 minutes

Le renseignement américain a enregistré des essais réussis du système russe de défense antimissile Nudol, a rapporté CNBC.

Selon la chaîne de télévision, les tests ont eu lieu en décembre 2018. Le missile a parcouru environ 3000 kilomètres et a atteint la cible en 17 minutes. Le système de défense antimissile est conçu pour protéger la capitale russe des attaques aériennes et spatiales. En outre, le système peut effectuer des tâches liées à l’alerte d’une attaque de missiles et au contrôle de l’espace.

Le test du missile modernisé du système russe de la défense antimissile ABM est passé succès pour le combat antiaérien et la défense antimissile des VKS sur le polygone d’essai de Sary-Shagan au Kazakhstan. C’est ce que rapporte le Département de l’information et des communications de masse du ministère russe de la Défense.

Lors des essais, le colonel Sergey Grabchuk, commandant du système de défense antimissile des forces aérospatiales russes VKS, a déclaré que le nouveau système confirmait les caractéristiques définies et remplissait la tâche qui lui avait été assignée, en atteignant la cible avec une précision donnée. UFO- END TV CHANNEL

Nudol A-235 anti-ballistic missile system

Les forces aérospatiales russes VKS ont testé un nouveau système de défense antimissile sur le site d’essai de Sary-Shagan, au Kazakhstan

Après une série de tests, le nouveau missile a confirmé de manière fiable les caractéristiques qui y sont intégrées et a mené à bien la mission, en atteignant la cible conventionnelle avec une précision donnée.

Le système de défense antimissile est en service dans les forces aérospatiales et est conçu pour se protéger contre les attaques aérospatiales. Ministère russe de la Défense