🔴✝Israel attaque la Syrie, parmi les civils, 4 morts et 50 blessés

Cette nuit, les systèmes de défense aérienne syriens ont vu tirer plusieurs missiles ciblant des cibles ennemies au-dessus de la campagne ouest de Damas et de Homs.

Des rapports font état d’une nouvelle agression israélienne contre la Syrie

Selon Sana, la défense aérienne syrienne a pu abattre quelques missiles.

The 7-month-baby « Abdulrahman » who killed in the recent #Israeli attack in #Sahnaya in southern Damascus. pic.twitter.com/5Cgel2yp1i

Le bébé de 7 mois « Abdulrahman » qui a été tué dans la récente attaque d’Israel à Sahnaya dans le sud de Damas.

Des missiles ont atterri dans des zones résidentielles.

UPDATE: 4 killed, 50 injured at least following the Israeli attack in #Sahnaya town in southern #Damascus. so far..

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 30 juin 2019