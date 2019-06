Ce qui est écrit, défier Dieu est impossible, car Dieu est en moi, ce que Yandex a écrit, By Yandex

Téhéran et Washington sont engagés dans une escalade verbale depuis que le président américain Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis de l’accord de 2015 sur le nucléaire et de rétablir des sanctions contre l’Iran.

En retour, Téhéran avait fait connaître le 8 mai son intention de se délier progressivement de ses engagements si Européens, Russes et Chinois ne l’aidaient pas à contourner les mesures américaines.

Un nouveau pic de tension a été atteint lorsque l’Iran a abattu un drone américain, le 20 juin, après une série d’attaques d’origine inconnue contre des tankers attribuées par Washington à Téhéran, qui a démenti.

En mai, les Etats-Unis, parlant de possible plan d’attaque iranien sur les forces américaines dans la région, avaient déployé dans le Golfe un porte-avion, ainsi que des bombardiers B-52 Stratofortress, capables de transporter des missiles nucléaires.

F-22s #deployed to #Qatar for the first time in order to defend American forces and interests in the @CENTCOM area of responsibility. https://t.co/7aGBztTGKe#AirForce #USAF #Aviation #F22 #Raptor@DeptofDefense @usairforce @grandslamwing pic.twitter.com/CMPcaPggjU

— US AFCENT (@USAFCENT) 28 juin 2019