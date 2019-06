📹G20, Japon : Le président Vladimir Poutine atterrit à Osaka

Kremlin

Vladimir Poutine a rencontré le président des États-Unis d’Amérique Donald Trump en marge du sommet du G20 à Osaka.

Président des États-Unis d’Amérique Donald Trump : Merci beaucoup à tous.

C’est un grand honneur d’être avec le président Poutine, ses représentants, mes représentants. Nous avons beaucoup de choses à discuter, y compris le commerce, y compris un désarmement, un peu de protectionnisme, peut-être, d’une manière très positive. Nous allons discuter de beaucoup de choses différentes.

Nous avons eu d’excellentes réunions, nous avons eu une très, très bonne relation et nous avons hâte de passer de très bons moments ensemble.

Beaucoup de choses très positives vont sortir de cette relation. Alors Vladimir, merci beaucoup.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Je suis d’accord avec M. le Président – nous avons beaucoup à discuter et nous avons déjà exposé tous les sujets.

Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis longtemps, depuis la réunion d’Helsinki. Mais nos collègues ont travaillé, ce qui nous a donné une bonne occasion de donner suite à ce que nous avions convenu à Helsinki, donc merci aux deux parties.

