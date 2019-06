Les forces aériennes russes et syriennes lancent une grande attaque dans le sud de l’Idlib, Syrie

Violent assaut des forces syriennes et russes dans le sud d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 13h40 – Les forces aériennes russes et syriennes ont déclenché lundi un violent assaut dans le sud d’Idlib, touchant plusieurs sites sous le contrôle de Hay’at Tahrir Al-Sham et ses alliés.

Selon un rapport du gouvernorat voisin de Hama, les forces aériennes russes et syriennes ont lancé un certain nombre de frappes aériennes le long de l’axe sud d’Idlib, visant la zone située entre Khan Sheikhoun et Al-Hobeit.

Outre ces frappes aériennes, l’armée de l’air syrienne a également ciblé un certain nombre de zones dans l’ouest de l’Idlib. Ces frappes auraient touché Kafr Sijnah, Kafr Nabl, Maar Zita, Maar Hurmeh, Sheikh Mustafa et Hazarin.

Les rebelles djihadistes ont réagi à ces frappes aériennes en lançant plusieurs obus d’artillerie et roquettes vers les bastions gouvernementaux de Mhardeh et Al-Sqaylabiyeh.

