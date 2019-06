Président Donald Trump, je n’ai jamais annulé la frappe contre l’Iran

Donald Trump a indiqué que ses propos concernant l’annulation de la frappe contre l’Iran ont été mal interprétés.

«Je n’ai jamais annulé la frappe contre l’Iran, comme le reportent de manière erronée les gens. Je n’ai fait que l’empêcher d’aller plus loin pour le moment», a-t-il indiqué sur Twitter.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juin 2019