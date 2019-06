Le président Poutine rend les honneurs au Soldat inconnu

Kremlin

Le jour du Souvenir et de la douleur, Vladimir Poutine a déposé une couronne sur la Tombe du Soldat inconnu pour commémorer les défenseurs de la Patrie qui ont péri dans les combats contre les envahisseurs nazis.

Le Premier ministre Dmitri Medvedev, la Présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matviyenko, le Président de la Douma d’Etat Vyacheslav Volodin, le Chef de cabinet du Cabinet du Président Anton Vaino, le Ministre de la Défense Sergei Shoigu, le Président Vyacheslav Lebedev, des membres du Gouvernement, des députés de la Douma d’Etat, des membres du Conseil et des représentants des organisations des anciens combattants ont également déposé des fleurs sur la flamme éternelle.

La cérémonie a été suivie d’une marche des troupes de garnison de Moscou représentant les trois branches des forces armées : l’armée, les forces aérospatiales et la marine.

Le Président a également rendu hommage aux défenseurs des villes héroïques en déposant des fleurs sur les plaques commémoratives de chaque ville héroïque.

