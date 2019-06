🇮🇷📹L’Iran présente l’épave du drone américain

Les fronti̬res sont nos lignes rouges et tout ennemi qui les viole ne rentrera pas chez lui et sera an̩anti РLe G̩n̩ral de division Hossein Salami, IRGC, Iran

Tehran Releases Photos of Downed US Drone Debris Retrieved from Iranian Waters pic.twitter.com/H6UDQQz6a0 — Fars News Agency (@EnglishFars) 21 juin 2019

« Le drone américain a décollé des Émirats arabes unis en mode furtif et a violé l’espace aérien iranien », a écrit Zarif sur Twitter jeudi soir, ajoutant que le drone Global Hawk « était visé près de… Kouh-e Mobarak » dans le district central de Jask, dans la province d’Hormuzgan, après que le drone ait violé l’espace aérien de l’Iran.

Zarif a même fourni les coordonnées de l’endroit où l’avion américain a été intercepté, et a ajouté : « Nous avons récupéré des sections du drone militaire américain dans nos eaux territoriales où il a été abattu ». @JZarif

Dans un tweet précédent, Zarif déclarait que l’Iran « portera cette nouvelle agression américaine à l’ONU et montrera que les États-Unis mentent au sujet des eaux internationales ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté que Téhéran ne veut pas la guerre, « mais défendra avec zèle notre ciel, notre terre et nos eaux ».

Le commandant de l’IRGC, le général de division Hossein Salami, a souligné que cette mesure devrait alerter les autorités de Washington de rester à l’écart.

L’incident a envoyé « un message clair » aux Etats-Unis et à d’autres ennemis que l’Iran réagira avec fermeté et fermeté à toute agression, a déclaré Salami.

« Les frontières sont nos lignes rouges et tout ennemi qui les viole ne rentrera pas chez lui et sera anéanti. La seule façon pour les ennemis est de respecter l’intégrité territoriale et les intérêts nationaux de l’Iran », a noté le général de division.

Article complet ⏭ en.farsnews.com

Adaptation Yandex