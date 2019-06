📹Champ de bataille en France : Qui est derrière les gilets jaunes? Via redfish, décembre 2018

Ce qui a commencé comme une protestation contre les taxes sur les carburants s’est transformé en une véritable révolte en France. Des centaines de milliers de gilets jaunes sont descendus dans les rues, bloquant les routes et s’affrontant avec la police à travers le pays.

Mais le mouvement est-il vraiment organique ou est-il contrôlé par des intérêts politiques?

redish s’est rendu sur le champ de bataille en France pour parler aux gilets jaunes qui ont fait trembler Macron.

Thousands arrested, hundreds injured, one killed. Macron’s government has cracked down hard on the Yellow Vest movement in France. #GiletsJaunes pic.twitter.com/gSnVDc1fGD

