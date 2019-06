📹Kouban, Russie : Plusieurs hélicoptères russes ont attaqué les cibles terrestres lors d’un exercice

Les hélicoptères russes ont infligé le feu lors de l’attaque

Des frappes de groupe des équipages de l’aviation de l’armée du district militaire du Sud à Kouban

Les équipages de l’armée de l’air du district militaire du Sud ont lancé une frappe de groupe contre les cibles au sol de l’ennemi conditionnel lors de la dernière étape d’un exercice de commandement et d’état-major à grande échelle avec la 4ème armée de l’air et la défense aérienne

Les équipages des hélicoptères de combat et d’attaque Mi-8AMTSh ont procédé à la reconnaissance des cibles au sol de l’ennemi conditionnel et ont transféré les coordonnées des cibles reconnues sur l’un des aérodromes du territoire de Krasnodar. Après cela, les pilotes des hélicoptères d’attaque Mi-28N «Night Hunter», Ka-52 «Alligator» et Mi-35 ont infligé le feu lors de l’attaque des objectifs à l’aide de missiles non guidés et de leurs armes secondaires.

De plus, les pilotes ont mis au point les éléments d’un pilotage complexe: ils effectuaient des virages sur des glissades, des plongées, des virages avec le maximum de roulis et de tangage autorisés.

