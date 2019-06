📹Syrie : Les forces syriennes et terroriste s’affrontent à Kafar Houd, Hama

L’armée de l’air syrienne pilonne les terroristes

By Ruptly

Les combats entre les forces de l’armée arabe syrienne SAA et les terroristes se seraient poursuivis dans le nord de la campagne de Hama, avec des affrontements à Kafar Houd mardi.

Les images montrent de la fumée qui s’échappe des cibles sur la ligne de front. Des avions de chasse et des hélicoptères bombardent à mesure que l’infanterie terrestre et les chars se déplacent dans la région.

Selon des informations diffusées par les médias syriens, des terroristes ont pris pour cible six villages et villes de Hama au total, des roquettes ayant endommagé des propriétés et des habitations.

Adaptation Yandex