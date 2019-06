L’Iran abat un drone espion US

Selon un responsable américain anonyme cité par Reuters, un drone MQ-4C Triton de la marine américaine a été abattu par un missile sol-air iranien dans l’espace aérien international au-dessus du détroit d’Hormuz.

Il n’y a pas eu de confirmation officielle du Pentagone, bien que le porte-parole du US du Central Command, le Cne Bill Urban, ait affirmé précédemment qu' »il n’y avait pas de drone au-dessus du territoire iranien », selon AP.

Le rapport s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis, Washington annonçant un nouveau déploiement de forces supplémentaires au Moyen-Orient, notamment un bataillon de missiles Patriot, des drones et des avions de surveillance pilotés.

Ce commentaire fait suite à un rapport de l’agence de presse publique IRNA, citant l’Islamic Revolutionary Guard Corps [Corps des Gardiens de la révolution islamique], selon lequel l’Iran aurait abattu un drone espion américain Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk volant au-dessus de la province de Hormuzgan.

Selon l’agence de presse IRNA, le drone a été abattu lorsqu’il est entré dans l’espace aérien iranien près du district de Kouhmobarak, dans la province d’Hormozgan, dans le sud du pays.

Les tensions dans la région du Golfe se sont intensifiées au cours de la semaine dernière, un certain nombre de pétroliers de divers pays ayant été attaqués dans la région. Les États-Unis et leurs alliés régionaux affirment que l’Iran a joué un rôle dans ces incidents, alors que Téhéran a nié ces allégations.

Dans le contexte des attaques contre les pétroliers, le secrétaire américain à la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a déclaré lundi que le Pentagone avait autorisé le déploiement de 1 000 soldats supplémentaires à des fins défensives « pour faire face aux menaces aériennes, navales et terrestres au Proche-Orient ».

Dans une déclaration faite la semaine dernière, Washington a déclaré que l’IRGC aurait tenté d’abattre l’un de ses drones avant d’attaquer les navires dans le golfe d’Oman, mais n’a pas réussi à atteindre sa cible.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

« CENTCOM confirms that a U.S. Navy drone was shot down by an Iranian surface-to-air missile system while operating in international airspace over the Strait of Hormuz at approximately 11:35 p.m. GMT on June 19, 2019https://t.co/VTKoYtyf0u

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 20 juin 2019