Macron un “looser” veut sauver les terroristes français d’Irak condamnés à mort

Hello président Macron, ces terroristes français appartiennent à l’Etat islamique, Daesh, Al-Qaïda! OK!

HaHaHa, ho, no, je vous ai à l’oeil les « Gaulois Réfractaires » Ah, bon!

Les combattants qui ont rejoint l’Irak devraient être jugés en tant que tels à l’aune du droit international et non en qualité de terroristes ou de criminels de guerre.

Plusieurs Français de Daesh ont été condamnés à mort en Irak à l’issue de procès dont l’opacité est totale.

Quelques voix se sont élevées pour savoir s’ils devaient être sauvés ou pas.

Le gouvernement français qui a pourtant refusé de les accueillir pour qu’ils soient finalement livrés par les Kurdes à l’état irakien affirme avoir engagé des démarches pour leur éviter la peine de mort. Tout le monde semble néanmoins considérer de manière évidente que ces personnes sont des terroristes et que l’état irakien est légitime à les juger. Pourtant, c’est uniquement pour satisfaire l’opinion publique que l’État français a accepté cette situation en reniant le droit international et tous nos principes.

Bonjour Melania @FLOTUS en ce jour des Dieux! Macron veut sauver les terroristes français d’#Irak condamnés à mort, cette provocation est inacceptable envers mon peuple de #France, De Navarre et des Outre-Mers, bien à toi, « My First Lady », Jacques https://t.co/ubNq6IylTd #Macron pic.twitter.com/l5wevikKZo

