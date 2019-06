📹Un Su-27 russe intercepte deux avions espions de l’OTAN en mer Baltique

Ça va, le pilote de chasse russe n’a pas trop joué à “Top Gun”

Le 10 juin, les contrôles de l’espace aérien russe au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique ont détecté deux cibles aériennes s’approchant de la frontière de la Fédération de Russie.

Un chasseur Su-27 des forces de défense aérienne de la flotte de la Baltique a été alerté pour intercepter les cibles. Il s’est approché des objectifs aériens à une distance sécurité et les a identifiés comme étant des avions de reconnaissance, un RC-135 de U.S. Air Force et un Gulfstream de l’armée de l’air suédoise.

Le pilote de chasse Su-27 a signalé l’identification d’avions de reconnaissance étrangers et les a accompagné, évitant toute violation de l’espace aérien de la Russie dans le respect de toutes les mesures de sécurité nécessaires.

Le vol du Su-27 russe était strictement conforme aux règles internationales régissant l’utilisation de l’espace aérien.

Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandex