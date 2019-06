Direct : La bataille des Gilets Jaunes continue! C’est l’Acte 30 les filles, les gars! En avant toute!

L’Acte XXX vient de débuter, déjà l’image de la France est entachée, le régime Macron n’a pas invité le président Poutine au D-Day 75

Réinvestir les Champs-Élysées ainsi que la banlieue parisienne et mobiliser Montpellier, voici les objectifs des Gilets jaunes pour leur acte 30.

L’une des figures clés du mouvement, Éric Drouet, a proposé de se rendre «à la maison», sur les Champs-Élysées.

10h50 A Montpellier, qui est l’un des principaux points de rassemblement prévu pour l’acte 30 des Gilets jaunes, des manifestants sont déjà dans la rue, certains d’entre eux assistant à une distribution de passeports factices «Benalla».

11h35 Selon notre reporter à Saint-Denis, une centaine de Gilets jaunes se trouvent au pied du Stade de France. Le cortège devrait s’élancer à 13h pour rejoindre Bobigny pour ce que les organisateurs appellent le premier acte des Gilets jaunes en banlieue.

12h10 Le cortège s’est élancé à Montpellier, de la place de la Comédie.

Les Gilets Jaunes se rassemblent du côté de la Plaine-Saint-Denis, pour un 30ème samedi de mobilisation.

Départ prévu à 13h en direction de la Préfecture de #Bobigny. #ActeXXX pic.twitter.com/16QH3E4Ha2 — Gilets Jaunes Paris #Acte30✊ (@GiletsJaunesGo) 8 juin 2019

12h25 Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des rassemblements de Gilets jaunes à Paris, dont un près de la Tour Eiffel et un du côté de la Plaine Saint-Denis

13h10 Selon la préfecture de l’Hérault, plus de 2 000 Gilets jaunes manifestaient ce 8 juin à Montpellier dans un climat tendu entre manifestants et forces de l’ordre.

Dès midi, des centaines de personnes se sont rassemblées place de la Comédie, en plein centre-ville, derrière une banderole «Résistance, nous sommes du bon côté de l’Histoire». A peine le cortège s’est-il ébranlé, la situation s’est tendue, et les forces de l’ordre, en nombre, ont fait usage de gaz lacrymogènes en pleine rue commerçante, pour empêcher les manifestants de gagner la préfecture. Selon l’AFP, de nombreuses personnes portaient des masques et criaient «dictature !».

13h24

14h25 Depuis La Courneuve, Priscillia Ludosky et Jérôme Rodrigues, présents à cette mobilisation, se sont exprimés au micro de RT France.

14h30 A Toulouse, les Gilets jaunes ont rejoint la Marche des fiertés, place du Capitole.

14h35 Paris, des manifestants tentent de faire tomber des barrières

14h45 Les Gilets jaunes sont descendus dans les rues de certaines villes en région, dont Lille, Toulouse ou encore le Bourget

13h00 La situation devient de plus en plus compliquée à Montpellier. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et plusieurs manifestants ont investi les petites rues du vieux Montpellier.

13h00 La situation se tend à Montpellier. La police a dispersé une partie des manifestants et une vidéo circulant sur Twitter montre les street medics prenant en charge un blessé.