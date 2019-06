Russie : Vladimir Poutine et Xi Jinping ont visité le pavillon géant du Panda au zoo de Moscou

La non-invitation au D-Day 75, le sourire de Vladimir Poutine montre qu’il est le plus fort

Kremlin

Après les pourparlers russo-chinois, Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont visité le zoo de Moscou et examiné le pavillon géant du panda.

Le zoo de Moscou a préparé des enclos pour deux pandas géants, considérés comme le symbole non officiel de la Chine, dans le cadre d’un programme international visant à préserver, protéger et étudier ces animaux. Un panda mâle nommé Ru Yi et une femelle appelée Ding Ding ont été amenés de la province du Sichuan à Moscou fin avril.

La Chine a annoncé son intention de transférer quelques pandas en Russie lors de la visite de travail de Vladimir Poutine à Pékin. Cet événement coïncide avec le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, célébré cette année.

