Un chasseur russe intercepte un avion espion US au large de la Syrie

Un Su-35 russe a intercepté un avion maritime multimission MMA P-8A de la marine américaine au large des côtes syriennes à trois reprises le 4 juin, selon un communiqué officiel de la 6e flotte de la marine américaine.

Le commandement de la 6e Flotte a dit dans la déclaration que la première et la troisième interaction étaient « sûres ». Cependant, la seconde était « dangereuse » car le SU-35 effectuait « un passage à grande vitesse directement devant le P-8A ». Le commandement a ajouté que la manœuvre du Su-35 constituait une menace pour la vie de l’équipage du MMA.

« Cette interaction était irresponsable. Nous nous attendons à ce qu’ils [les Forces aérospatiales russes] se comportent conformément aux normes internationales établies pour assurer la sécurité et prévenir les incidents… Les actions dangereuses augmentent le risque d’erreurs de calcul et le risque de collision en vol », indique la 6e flotte dans son communiqué.

Le ministère de la Défense de la Russie a rejeté les revendications de la marine américaine. Il a déclaré que le Su-35 manœuvrait à une distance de sécurité et est retourné à la base aérienne de Hmeimim sur la côte syrienne dès que le P-8A a changé sa direction. Cependant, le MMA américain est revenu au même endroit trois heures plus tard, ce qui a forcé le Su-35 à répondre à nouveau.

La partie russe a souligné que ses actions étaient « conformes aux réglementations internationales ».

Le P-8A, lancé par Boeing en 2013, est équipé d’un ensemble de systèmes de renseignement sur les signaux SIGINT, de renseignement électronique ELINT et de guerre électronique EW. Des avions de ce type espionnent des bases russes sur la côte syrienne depuis plus de trois ans.

southfront.org

MMA Multimission Maritime Aircraft

Adaptation Yandex

.@USNavyEurope statement concerning an « unsafe » interaction between a #USNavy P-8A Poseidon aircraft and Russian SU-35 over the Mediterranean Sea, June 4, 2019. https://t.co/74QHC2RauL pic.twitter.com/EqpQvN89Cv

— U.S. Navy (@USNavy) 5 juin 2019