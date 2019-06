📹Des avions russes et syriens lancent des frappes non stop sur le sud d’Idlib, Syrie

L’armée de l’air syrienne continue de cibler fortement le sud d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 20h10, Hier – L’armée de l’air arabe syrienne et ses partenaires russes ont effectué un grand nombre de frappes aériennes au-dessus de la région sud du gouvernorat d’Idlib mercredi.

Selon un rapport militaire du nord-ouest de la Syrie, les forces aériennes syriennes et russes ont pris pour cible les villes de Khan Sheikhoun, Kafr Sijnah, Abidin, Tramala et Sheikh Mustafa.

Le rapport ajoute que l’armée de l’air syrienne continue de cibler fortement le sud d’Idlib alors que ses troupes terrestres se préparent à lancer leur prochaine grande attaque sur cette région.

Entre-temps, en réaction à ces frappes aériennes, les rebelles djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham ont commencé à prendre pour cible la ville de Mhardeh dans le nord-ouest de Hama.

Les djihadistes auraient tiré plusieurs roquettes et obus d’artillerie sur Mhardeh et sa grande centrale électrique.

Les hostilités dans le nord-ouest de la Syrie se sont progressivement aggravées au cours de la semaine dernière, l’échec des pourparlers entre la Russie et la Turquie n’ayant fait qu’ouvrir la voie à davantage de violence dans cette région du pays.

Des avions de combat syriens et russes ont effectué plus de 1 000 frappes aériennes sur le grand Idlib au cours des dernières 24 heures selon l’OSDH

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH, des avions de combat syriens et russes ont effectué plus de 1 000 frappes aériennes sur le gouvernorat d’Idlib et ses environs le 5 mai.

Le groupe de surveillance basé à Londres a déclaré que les frappes aériennes syriennes et russes visaient au moins 19 villes et villages de la grande Idlib.

Step News, un média d’opposition basé à Idlib, a publié une nouvelle vidéo montrant un Su-24M2 et un Su-34 des forces aérospatiales russes, ainsi qu’un L-39 de la Syrian Arab Air Force SyAF survolant le plus grand Idlib.

L’armée arabe syrienne SAA a repris ses opérations au sol dans le nord-ouest de Hama il y a deux jours et a pris quatre villes au nord et à l’ouest de la ville de Kafr Nabudah.

Ces frappes aériennes intenses indiquent que la SAA et ses alliés prévoient de poursuivre leurs opérations au sol dans les prochains jours. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

L’armée syrienne entre au cœur des territoires djihadistes dans le sud d’Idlib

L’armée arabe syrienne SAA est officiellement entrée dans la partie sud de la région de Jabal Al-Zawiya après avoir avancé dans le sud-ouest d’Idlib plus tôt cette semaine.

Dirigée par les forces des Tigres, l’armée arabe syrienne a réalisé cette semaine une avancée importante dans la région de Jabal Al-Zawiya après avoir progressé au nord de Huwayz dans le sud-ouest d’Idlib.

Comme l’illustre la carte ci-dessous, l’armée syrienne est officiellement entrée dans la région de Jabal Al-Zawiya après avoir pris la ville de Qasabiyah aux rebelles jihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham

Cette avancée de l’armée arabe syrienne a entièrement sécurisé le flanc nord de Kafr Naboudah, mais l’axe est de la ville reste vulnérable aux attaques jihadistes.

Pour sécuriser l’axe est de Kafr Naboudah, l’armée arabe syrienne devra s’emparer de la colline principale de Tal Sakher, située au sud-ouest de la ville.

Une fois Tal Sakher capturé, l’armée arabe syrienne peut faire un effort pour prendre la ville d’Al-Hobeit. Al-Hobeit est la première grande ville sous le contrôle des rebelles djihadistes dans le sud-ouest d’Idlib. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com