D-DAY 75 : Ils ont perdu la guerre en Syrie, alors ils n’invitent pas Poutine!😎😅😂

Vladimir Poutine rĂ©pond, ce n’est pas un problĂšme!

Pour rappel, Vladimir Poutine n’a pas reçu d’invitation pour assister aux commĂ©morations du Jour-J. SollicitĂ© par RIA Novosti, l’ÉlysĂ©e a expliquĂ© que les cĂ©lĂ©brations seraient prĂ©sidĂ©es cette annĂ©e par le Premier ministre français et non par Emmanuel Macron. Les excuses Ă©taient jouĂ© au clairon qui sonne faux…

Le PrĂ©sident russe a soulignĂ© que le plus important Ă©tait de ne pas oublier «la tragĂ©die qui a frappĂ© l’humanitĂ© pendant la Seconde Guerre mondiale». fr.sputniknews.com

Alors que de nombreux chefs d’Etat commĂ©morent ce 6 juin le dĂ©barquement de Normandie, il est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre : la question de la non-invitation du prĂ©sident russe Vladimir Poutine Ă ces cĂ©rĂ©monies et, Ă travers elle, la vision de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment en raison de l’importance du rĂŽle jouĂ© par l’URSS dans la dĂ©faite de l’Allemagne nazie. francais.rt.com

Pourquoi Poutine n’a-t-il pas Ă©tĂ© invitĂ© aux cĂ©rĂ©monies du D-Day?

Le président russe est le grand absent des commémorations du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944, ces 5 et 6 juin en Angleterre et en France.

Les dirigeants d’une quinzaine de pays étaient rĂ©unis ce mercredi Ă Portsmouth, pour le coup d’envoi des commĂ©morations du DĂ©barquement en Normandie du 6 juin 1944. Devant les photographes, les chefs d’État reprĂ©sentant les puissances AlliĂ©es de la Seconde Guerre mondiale ont pris la pose: Theresa May et Élisabeth II pour l’Angleterre, Donald Trump pour les États-Unis, Emmanuel Macron pour la France et… personne pour l’Union soviĂ©tique. Le prĂ©sident russe Vladimir Poutine n’a pas Ă©tĂ© conviĂ©. Ni en Angleterre, ni en France, oĂč se poursuivent, ce 6 juin, les cĂ©rĂ©monies de commĂ©moration.

Comment expliquer une telle absence, alors que l’Union soviĂ©tique a jouĂ© un rĂŽle majeur dans la victoire des AlliĂ©s? Cette non invitation intrigue d’autant plus que Vladimir Poutine Ă©tait prĂ©sent en France, lors du 70e anniversaire du DĂ©barquement, en 2014. «C’est un choix qui a Ă©tĂ© fait. Il y a eu beaucoup d’occasions et de grandes et belles cĂ©rĂ©monies, comme le 11-Novembre», éludait-on, il y a quelques jours, Ă l’ÉlysĂ©e. Autre raison invoquĂ©e: la cĂ©rĂ©monie internationale de clĂŽture, ce 6 juin 2019, sera prĂ©sidĂ©e par le premier ministre Édouard Philippe, et non par le prĂ©sident Emmanuel Macron… Enfin, on fait valoir qu’il s’agit d’une annĂ©e en «9» et non d’une annĂ©e en «4». Le prĂ©sident russe serait donc uniquement invitĂ© pour les anniversaires en dizaines…

Xi JinPing reçu par Poutine en Russie

Au-delĂ du langage diplomatique polissĂ©, comment interprĂ©ter cette mise Ă l’écart du prĂ©sident russe? «C’est incomprĂ©hensible», s’agace Jean de Gliniasty, ex-ambassadeur de France en Russie (2009 – 2013) et spĂ©cialiste des questions russes Ă l’Institut des relations internationales et stratĂ©giques, interrogĂ© par Le Figaro. Le diplomate note toutefois qu’au mĂȘme moment, Vladimir Poutine recevra le prĂ©sident chinois Xi JinPing, en visite officielle en Russie du 5 au 7 juin. Surtout, Xi JinPing est l’invitĂ© d’honneur du Forum Ă©conomique de Saint-PĂ©tersbourg qui a lieu du 6 au 8 juin, sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Tout un symbole, commente Jean de Gliniasty: «Au lieu d’aller Ă l’ouest cĂ©lĂ©brer la victoire sur le nazisme, Poutine va s’occuper des Chinois Ă Moscou puis Ă Saint-PĂ©tersbourg». En marge de ce forum ce jeudi, le dirigeant russe a voulu montrer qu’il ne se souciait guĂšre de ne pas avoir Ă©tĂ© invitĂ©. «Pourquoi devraient-ils toujours m’inviter partout? Je suis quoi, un gĂ©nĂ©ral d’opĂ©rette? J’ai assez de choses Ă faire ici, ce n’est absolument pas un problĂšme», a-t-il dĂ©clarĂ© devant des responsables d’agences de presse.

«Déstabilisation des équilibres mondiaux»

Le choix de Vladimir Poutine de se tourner vers la Chine et l’Est, en boudant l’Europe et les dĂ©mocraties occidentales serait-il Ă l’origine de cette exclusion d’un Ă©vĂ©nement, de fait, ostensiblement centrĂ© sur la France, l’Angleterre et les États-Unis? Pour l’historien spĂ©cialiste de la Seconde guerre mondiale Denis Peschanski, «Poutine n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© pour des raisons politiques: compte tenu de son offensive de dĂ©stabilisation des dĂ©mocraties europĂ©ennes et amĂ©ricaines, en jouant sur les Ă©lections et sur la dĂ©stabilisation des Ă©quilibres mondiaux.»

«On a privilĂ©giĂ© trois moments: une journĂ©e anglaise le 5 juin, et le 6 juin une journĂ©e mixte française, avec la cĂ©rĂ©monie au cimetiĂšre amĂ©ricain de Colleville-sur-Mer, le dĂ©jeuner entre Macron et Trump Ă Caen, puis en mettant l’accent sur le massacre de la prison de Caen et les commandos Kieffer», observe Denis Peschanski. De cette maniĂšre, analyse l’historien, «l’objectif du prĂ©sident est d’insister sur cette filiation hĂ©roĂŻque française. Par ailleurs, il s’agit de mettre en scĂšne une “bilatĂ©rale” du prĂ©sident de la premiĂšre puissance mondiale, avec le prĂ©sident de l’Europe».

Reste que ce choix dĂ©libĂ©rĂ© suscite l’incomprĂ©hension des diplomates et des historiens. Et l’ire de Moscou: «L’apport des AlliĂ©s dans la victoire sur le TroisiĂšme Reich est clair. Mais il ne faut pas l’exagĂ©rer et minorer par la mĂȘme la signification des efforts titanesques de l’Union soviĂ©tique, sans laquelle cette victoire n’existerait tout simplement pas», a ainsi dĂ©clarĂ© Ă la presse, ce mercredi, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Moscou appelle Ă ne pas «exagĂ©rer» l’importance du DĂ©barquement.

«RĂ©Ă©criture de l’histoire»

Et Maria Zakharova de dĂ©noncer une «rĂ©Ă©criture catastrophique de l’Histoire» donnant selon elle, notamment dans les films et les articles de presse, aux États-Unis et Ă leurs alliĂ©s un rĂŽle prĂ©dominant dans la dĂ©faite allemande. Selon elle, «le DĂ©barquement en Normandie n’a pas eu d’influence dĂ©cisive sur l’issue de la Seconde guerre mondiale (…) dĂ©jĂ dĂ©terminĂ©e par la victoire de l’ArmĂ©e rouge, avant tout Ă Stalingrad, Koursk».

«L’absence d’invitation est un signe fort qui va Ă l’encontre de la rĂ©alitĂ© historique, abonde Denis Peschanski. C’est une humiliation pour les peuples russes et anciennement soviĂ©tique, compte tenu de l’ampleur des souffrances et de la force de la contribution des troupes soviĂ©tiques en juin 1944, sur le front de l’Est, avec une offensive commençant en BioĂ©lorussie quelques jours aprĂšs le DĂ©barquement, bloquant massivement les troupes allemandes, qui ne pourront plus se dĂ©gager sur l’ouest.»

Une offensive soviétique décisive

Le pacte Ribbentrop-Molotov de 1939, officiellement «TraitĂ© de non-agression germano-soviĂ©tique», avait pris fin brutalement en 1941 lorsqu’Hitler dĂ©cida d’envahir l’Union soviĂ©tique, dĂ©clenchant des combats brutaux et le siĂšge de villes russes jusqu’à ce que Staline puisse passer Ă la contre-attaque. Ces offensives soviĂ©tiques ont entamĂ© la puissance militaire allemande, tout en maintenant sur ce front des millions de soldats nazis, Ă©loignĂ©s, donc, du front ouest le Jour J.

Les autoritĂ©s russes dĂ©noncent depuis de nombreuses annĂ©es l’oubli dans lequel sont tombĂ©s selon eux en Occident les 27 millions de morts des SoviĂ©tiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon un sondage citĂ© par l’AFP, menĂ© aprĂšs la fin des combats en mai 1945, 57% des Français pensaient que Moscou avait Ă©tĂ© le premier contributeur Ă l’effort de guerre. PrĂšs de six dĂ©cennies plus tard, en 2004, alors que Poutine reprĂ©sentait pour la premiĂšre fois son pays lors des commĂ©morations du «D Day», 20% des Français seulement plaçaient encore l’Union soviĂ©tique au premier plan. Pour 58%, tout le mĂ©rite revenait aux États-Unis, qui perdirent 400.000 hommes dans les combats en Europe et dans le Pacifique.

Le 9 mai en Russie boudĂ© par l’Occident

En Russie, la «Grande Guerre Patriotique», nom donnĂ© en Russie au conflit armĂ© entre l’URSS et l’Allemagne nazie, reste la source d’une immense fiertĂ© dans le pays. Symbole des tensions entre Russes et Occidentaux, la plupart des EuropĂ©ens avaient boudĂ© en 2015 la parade militaire du 9 mai pour les 70 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie, sur fond de tensions avec le conflit en Ukraine.

Un an auparavant, pourtant, Poutine Ă©tait donc prĂ©sent en France au 70e anniversaire du DĂ©barquement. Sa prĂ©sence avait Ă©tĂ© l’occasion d’une rencontre inĂ©dite, surnommĂ©e «Format Normandie» en langage diplomatique, entre Vladimir Poutine, François Hollande, Angela Merkel et Petro Porochenko pour tenter de trouver une solution au conflit ukrainien. «Ce fut un grand succĂšs pour la diplomatie française», souligne Jean de Gliniasty. Cinq ans plus tard, les Ă©quilibres gĂ©opolitiques ont bien changĂ©. lefigaro.fr

Vladimir Putin and President of China Xi Jinping visited the giant panda pavilion at the Moscow Zoo https://t.co/BkdJtxIuwy pic.twitter.com/uOgJKYYoRd — President of Russia (@KremlinRussia_E) 5 juin 2019