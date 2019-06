Washington mène des simulations de frappes aux portes de l’Iran

En pleine crise diplomatique avec Téhéran, Washington montre ses muscles dans le golfe persique. Des avions de chasse ont été déployés par l’armée américaine afin de mener des exercices militaires.

Le 1er juin, se sont déroulés des exercices militaires américains dans le ciel et en mer au large de l’Iran : les Etats-Unis ont déployé un bombardier stratégique B-52 et un porte-avion de leur flotte dans le golfe persique pour un exercice conjoint.

L’armée de l’air américaine a ainsi fait savoir, dans un communiqué cité par Associated Press le 2 juin, que l’exercice militaire en question avait impliqué des avions de combats F/A-18 Super Hornets, des hélicoptères MH-60 Sea Hawk et des avions E-2D Growler. Ces aéronefs ont décollé depuis le porte-avion USS Abraham Lincoln et ont été rejoints par les B-52.

Les forces armées américaines ont évoqué des «opérations de simulation de frappes». Le porte-avion polyvalent USS Abraham Lincoln est déployé au Moyen-orient depuis le mois de mai. Washington avait alors expliqué vouloir envoyer «un message clair et indubitable au régime iranien».

Le capitaine William Reed a ainsi expliqué à la presse : «Cet exercice conduit aujourd’hui par nos forces aériennes avec l’appui des B-52 est une démonstration incroyable de la façon dont notre armée peut rapidement renforcer notre létalité et nos capacités à répondre rapidement à toute forme de menace en cas de besoin.»

francais.rt.com

Bombers, CSG integrate to show joint flexibility

Check out how the @usairforce and @USNavy combined strategic assets this weekend in an exercise of interoperability. https://t.co/XRVGg8smLs#USAF #AirForce #USNavy #Navy #Military #Aviation #Aircraft @DeptofDefense @CENTCOM pic.twitter.com/RRT9XE9Ivi

— US AFCENT (@USAFCENT) 2 juin 2019