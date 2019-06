Syrie : Les sionistes d’Israel attaquent la base aérienne syrienne T4. La défense aérienne syrienne réagit

Une source sur le terrain a déclaré à Muraselon site Web que la défense aérienne syrienne a lancé plusieurs missiles contre des missiles hostiles qui ont attaqué la base aérienne militaire dans la campagne de Homs

L’agence de presse Sana a déclaré qu’une attaque de missiles visait la base aérienne T4, et que le défi aérien syrien a pu abattre certains missiles hostiles.

Une source militaire a déclaré que la défense aérienne syrienne avait abattu deux missiles israéliens, tandis que les autres missiles israéliens visaient un dépôt de munitions et qu’un soldat syrien était martyrisé.

