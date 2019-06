La défense aérienne syrienne tire sur des cibles ennemies dans le sud de la Syrie

L’ennemi Israel continue d’agresser la Syrie

By Muraselon

Cette nuit, les systèmes de défense aérienne syriens ont tiré plusieurs missiles ciblant des cibles ennemies au-dessus de la campagne ouest de Damas.

Des rapports font état d’une nouvelle agression israélienne contre la Syrie

Auparavant, les Forces de défense israéliennes IDF ont affirmé que deux projectiles avaient été tirés depuis la Syrie sur le plateau du Golan occupé.

Raids aériens d’#Israël sur des cibles syriennes : #Damas annonce trois morts et sept blessés ➡️ https://t.co/yFhEi3wWek pic.twitter.com/7e5Y0qDvGg — RT France (@RTenfrancais) 2 juin 2019

#Syria: increased #Israel|i activity tonight over #Golan following reports 2 rockets fired from Syria targeted Hermon Mount. — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 1 juin 2019

2 missiles tirés de la Syrie ont ciblé le Mont Hermon. Ce que disent les rapports israéliens pour justifier leur agression!!! Israel devra apporter des preuves, plusieurs armées ont des systèmes pour authentifier et repérer les départs des tirs. Les radars russes sont si puissants qu’ils peuvent lire tout projectile tiré sur terre et dans l’espace.

En effet, 2013, un missile tiré depuis la Syrie sur un navire américain, leur « Fake » de Hollande, Obama, Cameron et Israel pour attaquer la Syrie n’a pas fonctionné, les forces aérospatiales russes et ses radars ont authentifié un missile tiré depuis Israel et abattu par un destroyer US en Méditerranée.

Septembre 2013, les Rafale étaient prêts à décoller, les cibles choisies et les communiqués déjà rédigés. Mais au tout dernier moment, François Hollande a dû annuler l’opération…

Obama a reculé, les forces de Poutine au large de la Syrie en Méditerranée étaient prêtes à contrer l’opération des occidentaux de l’État profond, de l’Establishment!

Imaginez-vous la puissance des forces de la Fédération de Russie, le radar qui a détecté et désigné le missile [dans leurs intentions sataniques, ce missile est peut-être inerte, sans charge explosive] tiré depuis Israel est basé en Russie.

