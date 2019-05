📹Syrie : L’armée de l’air russe lance une lourde attaque dans le sud-ouest d’Idlib

Chef Poutine📞 à Chef Erdogan, tu te mets au pas, sinon, ça va chauffer pour ton matricule!😎😠😂

By Al Masdar News

L’armée de l’air russe a déclenché ce soir sa deuxième série de frappes aériennes au-dessus du nord-ouest de la Syrie, visant plusieurs zones sous le contrôle de Hay’at Tahrir Al-Sham [HTS, Front Al-Nosra].

Dirigées par leurs avions de chasse Sukhoi, les forces aériennes russes auraient lancé plusieurs frappes aériennes au-dessus des villes d’Ariha et de Khan Sheikhoun, dans le sud-ouest d’Idlib ; elles viseraient également la montagne d’Arbaeen tenue par le jihadiste.

L’armée de l’air russe a repris sa campagne aérienne au-dessus du gouvernorat d’Idlib jeudi après l’échec de ses pourparlers de cessez-le-feu avec la Turquie.

Selon une source à Damas, l’armée russe a rejeté les demandes des turques, qui a appelé l’armée arabe syrienne SAA à se retirer de toutes les zones qu’elle venait de prendre dans le nord-ouest de Hama.

L’armée syrienne a arrêté son offensive terrestre dans le nord-ouest de la Syrie pour le moment, mais cela pourrait changer dans les jours à venir, à mesure que la situation continue de s’aggraver.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source almasdarnews.com

Traduction SLT

Telephone conversation with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan https://t.co/LGBSYXn0sY — President of Russia (@KremlinRussia_E) 30 mai 2019

En vidéo, les bombardements des forces aériennes russes et syriennes dans le Gouvernorat d’Idlib, bombardant et écrasant les terroristes du Front Al-Nosra à Khan Assubul, à Khan Sheikhan et la 3e vidéo, à Ihsim.