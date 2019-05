Les forces spéciales du SAS britannique se lancent à la recherche du leader de Daesh Al-Baghdadi

La France tente de faire éviter à sept terroristes français condamnés, la peine de mort en Irak

Les forces spéciales britanniques du SAS ont été déployées en Irak pour une mission de chasse « kill or capture » afin de retrouver le leader de l’Etat islamique [Daesh, ISIS] Abu Bakr al-Baghdadi, selon le Mirror.

Une trentaine de soldats du SAS et du Special Boat Service se seraient associés aux forces spéciales américaines à la suite des bombardements de Pâques contre des églises et des hôtels au Sri Lanka, qui ont fait 253 morts, dont des dizaines d’étrangers, par crainte que les États occidentaux ne soient la prochaine cible. Ils seraient également assistés par les forces spéciales irakiennes de la « Golden Division ».

Des drones de la RAF, équipés de quatre missiles Hellfire, seraient également déployés dans le cadre de missions de surveillance de 12 heures.

« On ne sait pas où se trouve al-Baghdadi, mais tout mouvement suspect sur le terrain est surveillé et, même s’il est le plus prudent des cibles de grande valeur, il fera une erreur. Ils font toujours une erreur à la fin – et alors il sera piégé ou tué », a déclaré une autre source de haut rang.

Le ministère de la Défense a cependant refusé de commenter les missions des forces spéciales.

Bagdadi, qui demeure l’homme le plus recherché au monde, serait vivant et en liberté, même s’il aurait été tué ou gravement blessé à plusieurs reprises.

Al-Baghdadi a fait sa seule apparition publique connue dans la ville irakienne de Mossoul en 2014, après avoir déclaré un « califat » transfrontalier en Irak et en Syrie, après avoir pris de vastes territoires dans les deux pays. Les États-Unis offrent une énorme récompense de 25 millions de dollars pour les informations qui ont mené à sa capture ou à sa mort.

En avril 2019. al-Baghdadi est apparu dans une nouvelle vidéo qui était la première fois en près de 5 ans qu’il est apparu dans un cadre public.

