Syrie : 100 terroristes du Front Al-Nosra tués par l’armée syrienne en une journée – Ministère russe de la Défense

L’armée syrienne avait réussi à déjouer l’assaut les terroristes

By Muraselon

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que l’armée syrienne avait déjoué l’assaut massif de Hayat Tahrir al-Sham, anciennement Front Al-Nosra dans le nord de la campagne de Hama.

Dans une déclaration publiée par le Centre russe pour la réconciliation des camps opposés en Syrie, le Ministère russe de la défense a déclaré qu’à la nuit du 26 mai 2019, des terroristes appartenaient à Hayat Tahrir al-Sham et que les alliés avaient attaqué les positions de l’armée syrienne dans les environs de Kafr Nabudah, dans le nord du village de Hama.

Environ 450 terroristes, sept chars, cinq véhicules de combat d’infanterie et 12 véhicules techniques ont pris part à l’attaque, qui a également été soutenue par les tirs de trois lance-roquettes MLRS.

Au cours de l’attaque, les troupes syriennes dirigées par les forces du Tigre ont réussi à détruire trois chars, un IFV [véhicule de combat d’infanterie], deux MLRS et six véhicules techniques ainsi qu’à tuer et blesser une centaine de terroristes.

Hier, l’armée arabe syrienne est parvenue, dans une offensive rapide, à s’emparer de la ville stratégique de Kafr Nabudah après de violents affrontements avec des terroristes dans la région qui ont tenté de reprendre la ville aux troupes de l’armée pendant la nuit.

L’armée syrienne, appuyée par l’armée russe, a lancé au début du mois une offensive tant attendue dans le nord de la Syrie, qui vise à s’emparer de la zone démilitarisée qui s’étend entre les provinces de Hama et Idlib.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex