Des missiles israéliens frappent une position de l’armée syrienne dans le sud de la Syrie

L’armée de l’air israélienne a frappé ce soir une position de défense aérienne de l’armée syrienne dans la campagne de Quneitra, au sud de la Syrie.

Selon certaines sources, un missile israélien lancé depuis les hauteurs occupées du Golan a frappé une position de défense aérienne de l’armée syrienne sur Tal al-Sha’ar dans la province de Quneitrah.

Une source officielle de l’armée syrienne a ajouté qu’un soldat a été tué et un autre blessé lors de l’attaque israélienne.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’attaque au missile avait été lancée en représailles contre un avion de combat israélien ciblé plus tôt par une batterie de défense aérienne syrienne dans la région, ajoutant que les IDF avaient réussi à détruire cette batterie.

Récemment, les systèmes de défense aérienne syriens ont été vus se lancer contre des objectifs ennemis venant d’Israël sans révéler ce qu’ils essayaient de viser.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Quneitra, SANA – Une source militaire a affirmé qu’à 21h10, l’ennemi israélien avait visé une position militaire syrienne à l’est de Khan Arnaba dans la banlieue de Quneitra.

Dans une déclaration à SANA, la source a précisé que l’agression avait fait un martyr et un blessé parmi les soldats.

Le correspondant de SANA a auparavant indiqué qu’une agression israélienne à un missile avait visé Tell Chaar à Quneitra et avait fait des blessés.

#Syria: here the 1st Lieutenant killed tonight by #Israel|i strike on Tell Shaer in #Quneitra prov. when his Shilka was destroyed. From Qaryateen in #Homs province, he belonged to 121st Brigade. 2 more soldiers part of same crew wounded. pic.twitter.com/eyyUG1CpA9

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 27 mai 2019