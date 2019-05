📹L’armée de l’air syrienne détruit des bases terroristes à l’ouest d’Idlib, Syrie

Les forces aériennes syriennes, les unités de missiles et d’artillerie continuent de pilonner les positions et les mouvements des djihadistes

By Muraselon

Une source sur le terrain a déclaré à Muraselon News que l’armée de l’air syrienne avait détruit vendredi une cible importante dans la région montagneuse d’al-Arbaeen dans la campagne occidentale d’Idlib.

La source a déclaré que les hélicoptères syriens ont visé avec 4 bombes aériennes russes FAB larguées sur deux bases de Hayat Tahrir al-Sham [HTS, Front Al-Nosra] dans la région montagneuse d’al-Arbaeen, les détruisant complètement et tuant, blessant tous les combattants qui s’y trouvaient et transférés dans un hôpital de campagne à Sarjah town.

Une vidéo mise en ligne montre le moment où l’une des quatre bombes du FAB a frappé l’une des bases de la région d’Arbaeen.

La source sur le terrain a ajouté que les forces aériennes syriennes avaient également détruit une autre cible cruciale dans la ville de Harsh Masibeen, dans la même région, où deux avions de combat syriens Su-24 ont pris pour cible un rassemblement du groupe Suqour al-Sham des FSA [Armée syrienne libre] et des combattants étrangers du groupe du Parti islamique turc TIP qui ont tué et blessé plus de 20 de ces personnes.

Entre-temps, les médias de l’opposition continuent de pleurer la mort des combattants qui ont été tués dans la bataille contre l’armée syrienne et ses alliés.

Pendant ce temps, les forces aériennes syriennes ainsi que les unités de missiles et d’artillerie continuent de pilonner les positions et les mouvements des djihadistes à travers Kafr Nabudah, Hobait et les zones environnantes.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex