Venezuela : Le révérend Jesse Jackson dénonce l’hypocrisie du Gouvernement des Etats-Unis

L’activiste et révérend étasunien Jesse Jackson s’est rendu dimanche à l’ambassade du Venezuela à Washington, Etats-Unis, où il a dénoncé l’hypocrisie du Gouvernement actuel des Etats-Unis envers le pays en soutenant un coup d’Etat.

Ces derniers jours, l’ambassade a été l’objet d’une attaque de la police étasunienne et jeudi dernier, sur ordre du Gouvernement des Etats-Unis, elle est entrée illégalement dans le bâtiment et a arrêté 4 activistes qui étaient là pour protéger le siège diplomatique. Le Gouvernement étasunien, en agissant ainsi, a violé de façon évidente le Droit International et la Convention de Vienne.

Le révérend est venu en compagnie des 4 membres du collectif de Protection de l’ambassade arrêtés et remis en liberté et a fait des déclarations qui ont été diffusées sur Twitter par la journaliste de Telesur Alina Duarte. Jackson a réaffirmé sa position en faveur de la négociation au lieu de soutenir un coup d’Etat contre le Gouvernement constitutionnel du président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro.

« Nous choisissons la négociation au lieu de l’affrontement. Nous voulons de la nourriture, de l’eau, des vêtements, des logements, l’éducation, des docteurs, maintenant, au Venezuela, » a-t-il déclaré. Et il a insisté sur le fait qu’on ne peut pas soutenir un changement de Gouvernement par la force et dire qu’on a « les mains propres. »

Il a aussi regretté que la Présidence des Etats-Unis destine son budget à la guerre au lieu de l’utiliser pour l’éducation et il a prévenu que le fond de l’agression contre le Venezuela, c’est le pétrole qu’il possède : « Il a plus de pétrole que l’Arabie Saoudite » et les Etats-Unis essaient de prendre le Venezuela et de le soumettre, a-t-il déclaré.

Le Venezuela et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques cette année. Le Gouvernement vénézuélien a demandé au Gouvernement des Etats-Unis de protéger son ambassade, en particulier d’un groupe de la droite qui a cherche à la prendre. C’est pourquoi des activistes étasuniens ont décidé de protéger la bâtiment qui a servi d’ambassade.

