Russie : Des chasseurs américains interceptent des bombardiers nucléaires russes au-dessus de l’Alaska

Deux Sukhoï Su-35 russes escortaient le 2e groupe de bombardiers Tu-95MS russes, l’US Air force a déployé quatre F-22

Les bombardiers nucléaires stratégiques russes Tu-95MS ont effectué un vol d’observation le long de la côte ouest de l’Alaska et ont été suivis par des avions de chasse F-22 de l’US Air Force à certaines sections de leur vol, a déclaré mardi le ministère russe de la Défense.

Selon les autorités américaines, des avions de chasse américains ont intercepté six avions militaires russes dans l’espace aérien international au large de la côte ouest de l’Alaska et les ont suivis jusqu’à leur sortie de la zone.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD en a fait l’annonce dans une déclaration mardi, affirmant que des avions furtifs F-22 américains avaient intercepté quatre bombardiers russes Tupolev Tu-95 et deux avions de chasse russes Su-35 après leur entrée dans la zone d’identification de défense aérienne ADIZ, qui se trouve à environ 320 kilomètres des côtes ouest de l’Alaska.

D’autre part, le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que « quatre bombardiers de missiles stratégiques Tu-95MS des forces aérospatiales russes ont effectué des sorties régulières au-dessus des eaux neutres des mers de Tchoukotka, Béring et Okhotsk, ainsi que sur la côte occidentale de l’Alaska et sur la côte nord des îles Aléoutiennes ». L’ensemble du vol a duré plus de 12 heures et « à certaines étapes du vol, les avions russes ont été escortés par des avions de chasse F-22 de l’USAF ».

Le ministère a déclaré que « les pilotes à long rayon d’action effectuent des vols réguliers au-dessus des eaux neutres de l’Arctique, de l’Atlantique Nord, des mers Noire et Caspienne et de l’océan Pacifique » et que ces vols ont été « effectués en stricte conformité avec les règles internationales relatives à l’utilisation de l’espace aérien sans violer les frontières des autres Etats.

L’interception intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Moscou.

Le NORAD intercepte des bombardiers et des chasseurs russes entrant dans la zone d’identification de la défense aérienne

Deux paires de F-22 et un système aéroporté de détection lointaine et de contrôle E-3 AWACS du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ont identifié et intercepté un total de quatre bombardiers Tupolev Tu-95 et deux chasseurs Su-35 entrant dans la zone d’identification de défense aérienne ADIZ en Alaska le 20 mai.

Plus précisément, deux des bombardiers russes ont été interceptés par deux F-22, et un deuxième groupe de bombardiers avec des chasseurs Su-35 a été intercepté plus tard par deux autres F-22, tandis que le E-3 assurait la surveillance générale. Les bombardiers et les chasseurs russes sont restés dans l’espace aérien international et à aucun moment l’avion n’est entré dans l’espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada.

« La priorité absolue du NORAD est de défendre le Canada et les États-Unis. Notre capacité de dissuader et de contrer les menaces qui pèsent sur nos citoyens, nos infrastructures essentielles et nos institutions nationales commence par la détection, le suivi et l’identification positive des aéronefs d’intérêt qui approchent de l’espace aérien américain et canadien, a déclaré le général Terrence J. O’Shaughnessy, le commandant du NORAD. « Le NORAD est en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. »

Le NORAD utilise un réseau de défense en couches de radars, de satellites et d’avions de combat pour identifier les aéronefs et déterminer l’intervention appropriée. L’identification et la surveillance des aéronefs qui entrent dans une ADIZ américaine ou canadienne démontrent comment le NORAD exécute ses missions d’alerte et de contrôle aérospatial pour les États-Unis et le Canada.

L’opération NOBLE EAGLE est le nom donné à la réponse militaire aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et s’applique à toutes les missions de souveraineté aérienne et de défense aérienne en Amérique du Nord. Le NORAD est un commandement binational axé sur la défense des États-Unis et du Canada et s’appuie sur les forces des deux pays. norad.mil