📹L’US Navy mène des exercices dans le golfe Persique dans le cadre d’un message clair à l’Iran

Les navires de guerre de la marine américaine et les marines américains ont mené des exercices conjoints dans le nord de la mer d’Oman vendredi, afin de répondre avec « létalité et agilité » à toute menace, selon la marine américaine.

Le porte-avions Abraham Lincoln a travaillé en coordination avec l’US Marine Corps pour mener des exercices visant à améliorer l’état de préparation de la marine face aux menaces extérieures.

Les exercices menés dans le golfe Persique près du territoire iranien se déroulent dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, à la suite du retrait des deux parties de l’accord nucléaire du JCPOA.

La semaine dernière, après leur arrivée dans la région, les chasseurs américains F-35 et les bombardiers stratégiques B-52 ont achevé leur première mission de patrouille aérienne au-dessus du golfe Persique en décollant de leur nouvelle base au Qatar.

Les bombardiers B-52, commandés par la Maison-Blanche pour contrer des menaces non spécifiées de l’Iran, sont arrivés à une importante base aérienne américaine au Qatar.

JCPOA Accord de Vienne sur le nucléaire iranien

