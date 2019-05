📹Russie : Le jour de la flotte de la Baltique

La flotte du Nord est la plus puissante force navale de la Russie

Le 18 mai est le jour de la flotte de la Baltique. En ce jour de 1703, la flottille russe remporta une bataille au combat, capturant deux navires de guerre suédois.

Aujourd’hui, la flotte de la Baltique de la marine russe s’emploie à protéger la zone économique et les zones d’activité industrielle.

Les principaux points de déploiement de la flotte sont Baltiysk et Kronstadt de la région de Léningrad. Il comprend une force de navires de surface, une division de sous-marins diesel, une composition de navires auxiliaires et de recherche et de sauvetage, l’aviation navale de la flotte, des troupes côtières, des unités de défense aérienne, ainsi que de la logistique de l’assistance technique et un soutien spécial de la force.

La flotte de la Baltique n’est pas, et ne sera probablement jamais, la plus importante de Russie. Toutefois, elle est de plus en plus souvent le destinataire des derniers navires de surface et de la technologie d’armement russes dans ce qui semble être une stratégie de modernisation de la qualité par rapport à la quantité.