📹Syrie : L’aviation syrienne cible des dépôts de munitions et d’armes terroristes à l’ouest d’Alep

Les forces de Assad attaquent à l’ouest d’Alep

L’agence de presse UNews a reçu un reportage documenté par les observateurs nocturnes de l’armée syrienne, montrant le moment où elle a ciblé et détruit des dépôts d’armes et des munitions des terroristes à l’ouest d’Alep.

Les avions de l’armée syrienne ont effectué des raids sur deux dépôts d’armes et un entrepôt de munitions [mortier et roquettes artisanales] à l’ouest d’Alep à l’aube ce vendredi, et ont conduit à la destruction totale de ces entrepôts, selon des sources citées sur le terrain à Unews.

EX ALDEBARAN313