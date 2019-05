La défense aérienne syrienne tire sur des cibles ennemies dans le sud de la Syrie

Il y a quelques instants, les systèmes de défense aérienne syriens ont vu tirer plusieurs missiles ciblant des cibles ennemies au-dessus de la campagne ouest de Damas.

Des rapports font état d’une nouvelle agression israélienne contre la Syrie

Hier, les systèmes de défense aérienne syriens ont également été vus tirer contre des tirs ennemis dans la même zone.

#Syria: for the 2nd day in a row, Air Defenses are firing at targets coming from #Israel. Video from #Quneitra province. pic.twitter.com/ZlYvSFVvGB

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 18 mai 2019