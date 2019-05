Vladimir Poutine inspecte le système de missiles Kinzhal à Chkalov, Russie

Six Su-57 escortent l’avion du président Poutine

Lors d’un voyage de travail dans la région d’Astrakhan, Vladimir Poutine s’est rendu au centre d’essais en vol du ministère russe de la défense, Chkalov.

Vladimir Poutine a examiné des échantillons de tests de technologies aéronautiques modernes de pointe, notamment le système de missiles Kinzhal, les avions MiG et Su, ainsi que les drones Okhotnik-B, Inokhodets, Korsar et ForpostR. Le Commandant en chef suprême a également examiné le matériel de défense aérienne – les stations radar Kasta 2-2B, Podlet et Valdai, le système de contrôle automatisé Fundament-M, la famille de missiles de défense aérienne Pantsir, le système de défense aérienne Vityaz S-350, le véhicule de combat Tor-M2U, le système de missiles automoteurs Buk-M3 et le lanceur de missiles de défense aérienne S-300V4.

Le Centre Chkalov est le plus grand centre d’essais des forces aérospatiales russes. C’est une base d’essais pour l’aviation et les systèmes aéronautiques à diverses fins, ainsi que pour l’avionique des avions, les équipements électroniques embarqués et les armes. Le Centre de Chkalov dispose également d’un centre spécial d’aviation alpine.

Lors de l’atterrissage sur l’aérodrome du Centre d’essais en vol de Chkalov, l’avion du Président était accompagné d’un groupe de six avions de combat de cinquième génération Su-57. Plus tard, Vladimir Poutine a brièvement parlé avec leurs pilotes.

