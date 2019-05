Damas, Syrie :La défense aérienne syrienne répond à l’ennemi Israel

Des sources sur le terrain ont annoncé à Muraselon que les systèmes de défense aérienne syriens avaient lancé plusieurs missiles contre des cibles ennemies au-dessus de la ville de Damas.

Selon une source militaire officielle : Nos défenses aériennes détectent et répondent aux cibles ennemies venant de la ville de Quneitra.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Reports of #Israeli airstrikes in #Damascus suburbs.

Des frappes aériennes israéliennes sur Damas

#Syria: first video showing Air Defenses firing at « hostile targets » coming from #Israel. Multiple explosions heard in SW. #Damascus province. pic.twitter.com/YZAsGcdyEo

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 17 mai 2019