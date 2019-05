🔴Venezuela : Les États-Unis pourraient tenter d’assassiner Maduro

Un autre scénario, une opération sous faux drapeaux, selon lequel la CIA tuerait Guaido et l’utiliserait comme prétexte pour intervenir – Alfred de Zayas

BEYROUTH, LIBAN, 08h45 – La tentative de coup d’Etat visant à renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro ne se déroule pas bien, car le chef de l’opposition Juan Guaido n’a pas réussi à convaincre les hauts responsables et les militaires d’abandonner le dirigeant de la République bolivarienne.

Dans une nouvelle interview accordée à l’agence de presse russe Sputnik News, Alfred de Zayas, un avocat américain, et le professeur Julia Buxton ont fait part de leur point de vue sur l’échec des efforts déployés par Washington pour chasser Maduro.

Selon Alfred de Zayas, avocat, écrivain, historien et ancien rapporteur de l’ONU au Venezuela, l’échec de Washington à remplacer Maduro par Juan Guaido, le président intérimaire autoproclamé, pourrait inciter les États-Unis à essayer de tuer le chef légitime du Venezuela.

« Je sais, d’après des sources fiables, que depuis plusieurs mois, les États-Unis offrent d’énormes sommes d’argent et d’autres avantages prometteurs à tous les militaires qui s’en vont, a-t-il dit à Sputnik. « Sans aucun doute, ils ont financé toutes les tentatives de coup d’État, y compris les tentatives infructueuses d’assassinat de Maduro. Les États-Unis continueront sur cette voie, et peut-être parviendront-ils à faire assassiner Maduro ».

Zayas a averti que même si les États-Unis se débarrassaient de Maduro, ils ne seraient pas plus près de leur objectif de renverser le gouvernement vénézuélien. « Conformément à l’article 233 de la Constitution vénézuélienne, l’actuel vice-président, Delcy Rodriguez, deviendrait président par intérim, et non Gauido, qui n’a aucune légitimité en vertu de la Constitution vénézuélienne ».

Il pourrait y avoir encore un autre scénario, une opération sous faux drapeaux, selon lequel la CIA tuerait Guaido et l’utiliserait comme prétexte pour intervenir, a suggéré l’avocat.

« Bien sûr,[ce serait] totalement illégal, mais quand le droit international a-t-il dissuadé Washington ?

Julia Buxton, professeur de politique comparée à l’Université d’Europe centrale, a souligné que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par le scénario militaire potentiel. Le Mexique et l’Allemagne ont récemment indiqué clairement qu’une éventuelle intervention américaine aurait des conséquences catastrophiques.

« Je pense que le Mexique, l’Allemagne et beaucoup d’autres pays ont raison d’être profondément préoccupés par l’impact et les conséquences de tout type d’intervention militaire américaine », a-t-elle dit. « Je pense qu’à l’heure actuelle, on s’inquiète, on s’inquiète, on craint que les États-Unis ne s’engagent dans une forme quelconque de frappe militaire ou d’action militaire. Je ne l’exclurais pas ; c’est un gouvernement américain très imprévisible à l’heure actuelle ».

Toutefois, le président Trump a récemment exhorté les conseillers principaux à la prudence, les mettant en garde contre une rhétorique belliqueuse. Apparemment, le changement d’avis de Trump a été provoqué par le fait que le soulèvement militaire sur lequel Guaido et Washington fondaient des espoirs n’avait pas réussi à s’emporter.

Les voisins du Venezuela craignent également que l’intervention militaire à l’intérieur de la République bolivarienne ne déborde et ne déstabilise leur propre pays. La semaine dernière, le vice-président brésilien Hamilton Mourão a mis en garde contre toute intervention parce qu’il estime que Guaido ne dispose pas du soutien militaire nécessaire pour chasser Maduro de ses fonctions.

