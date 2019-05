Moyent-Orient : Les USA déploieront quatre bombardiers B-52 contre l’Iran

Patrick Shanahan , le planificateur des options militaires US a dû rêvé dans la nuit, le matin, je veux des bombardiers B-52, des porte-avions, des missiles qui attaquent l’Iran!😅😂🤣

Quatre bombardiers stratégiques US B 52 seront déployés au Moyen-Orient en réponse aux menaces d’une attaque possible de l’Iran contre les troupes américaines dans la région, a rapporté CBS News en citant une source Officielle US.

Four B-52s deploying to Middle East amid threat of « possible attack » https://t.co/2H8Keknzj7 pic.twitter.com/SFtmNJ9y81 — CBS News (@CBSNews) 7 mai 2019

La Maison-Blanche a déclaré dimanche que l’administration Trump déployait un groupe d’attaque de porte-avions et une force de bombardiers au Moyen-Orient en réponse à des « indications et avertissements » troublants de l’Iran et pour montrer que les Etats-Unis riposteraient avec « une force implacable » à toute attaque.

Le ministre américain de la défense par intérim, Patrick Shanahan, a déclaré lundi qu’il avait approuvé l’envoi d’un groupe de frappe de porte-avions et de bombardiers au Moyen-Orient en raison d’indications d’une « menace crédible des forces du régime iranien », mais n’a fourni aucun détail sur les renseignements sous-jacents.

Le Boeing B 52 est un bombardier stratégique américain à longue portée, subsonique et à réaction. Le B-52 a été conçu et construit par Boeing, qui a continué d’assurer le soutien et les mises à niveau.

Il est exploité par l’armée de l’air américaine USAF depuis les années 1950. Le bombardier peut transporter jusqu’à 32 000 kg d’armes et a une portée de combat typique de plus de 14 080 km sans ravitaillement en vol.

