Libye : Les forces de Haftar abattent un avion au-dessus de Tripoli et capturent un pilote de nationalité portugaise

L’Armée nationale libyenne pro-Haftar LNA a abattu mardi un avion militaire fidèle au gouvernement Tripoli de l’Accord national GNA.

Dans un communiqué, les forces pro-Haftar libyennes ont déclaré qu’elles avaient réussi à abattre un avion militaire affilié à la GNA qui avait tenté de frapper des positions dans le district d’Al-Hira, au sud de Tripoli.

« Le pilote de l’avion, d’origine portugaise, a été arrêté », a ajouté la déclaration sans donner plus de détails, tandis que GNA, pour sa part, n’a pas encore commenté les allégations.

Le 4 avril, l’Armée nationale libyenne LNA a lancé une offensive sur Tripoli, qui est contrôlée par le Gouvernement d’accord national GNA soutenu par l’ONU. Deux jours plus tard, la GNA annonçait une contre-offensive baptisée « Volcan de la rage ».

Plus de 430 personnes ont été tuées et plus de 2 000 blessées depuis le début de l’offensive sur Tripoli.

muraselon.com

Adaptation Yandex

Des frappes aériennes réalisées par l’armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar ont détruit l’état-major opérationnel du gouvernement d’union nationale à Tripoli, affirme un communiqué de l’Armée nationale libyenne.

Les forces aériennes de l’Armée nationale libyenne LNA, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, ont frappé plusieurs positions à Tripoli, où est basé le gouvernement libyen d’union nationale GNA [soutenu par l’Onu], annonce un communiqué de l’état-major de l’opération Karama (dignité) de l’ANL, transmis à Sputnik.

Footage of the early moments in which the Libyan National Army (LNA) shot down a Mirage F1 warplane of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA) this morning.#Libya #LibyaNews #LNA #GNA #Tripoli pic.twitter.com/GgQyZjVgIt

— The Libyan Address Journal (@LibyanAddressJo) 7 mai 2019