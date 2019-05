📹Les forces russes explosent des drones et roquettes des terroristes à la base de Hmeimin, Syrie

Les défenses aériennes russes ont réagi rapidement à cette attaque

Les défenses aériennes russes dans la base aérienne de Hmeimim tombent sur des drones et des roquettes armés de terroristes

Le lundi 6 mai, des terroristes ont attaqué à deux reprises la base aérienne des forces aéroportées russes à Hmeimim dans la province syrienne de Lattaquié.

La première tentative de lancement de roquettes non guidées sur la base militaire de Khmeimim a eu lieu tôt le matin. Vers six heures du matin du 6 mai, plus de 20 coups ont été tirés du côté d’Idlib par des terroristes en direction de la base aérienne. Il y avait 9 trous dans le voisinage. L’un des obus a touché un immeuble résidentiel situé près de la base. Les défenses aériennes russes ont réagi rapidement à cette attaque et ont détruit les cibles restantes. Il n’y a pas eu d’explosions et d’incendies sur la zone de la base, il n’y a pas eu de victimes et aucun dommage.

AirBase Hmeimin

Dans un communiqué de presse, le directeur du Centre de coordination russe à Hmeimim, Viktor Kupchishin, a indiqué que la base de Hmeimim avait été visée à 36 roquettes en provenance de la partie est du mont de Zawya dans la zone d’Idleb de désescalade contrôlée par les terroristes du « Front Nosra ».

Kupchishin a affirmé que les systèmes de défense antiaériennes avaient repoussé l’attaque qui n’avait fait ni de victimes ni de dégâts dans la base.

Il a fait savoir que tous les points à partir desquels les terroristes avaient lancé les roquettes avaient été observés et détruits par les avions de combat russes et l’artillerie de l’armée syrienne. sana.sy

#Syria: in the early morning #Russia|n Airbase in #Kheimimim was again targeted by weaponized drones launched by Rebels. Video shows air defenses responding. Such attacks to increase following (Russian-backed) Regime Offensive on Greater #Idlib. pic.twitter.com/8XLAG1vx7u — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 6 mai 2019

Syrie, au petit matin, la base aérienne russe de Hmeimim a été à nouveau ciblée par des drones armés lancés par les rebelles. La vidéo montre les défenses aériennes qui répondent. Ces attaques augmenteront après l’offensive de l’armée syrienne soutenue par la Russie sur le grand Idlib.