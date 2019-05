Une guerre nucléaire? Pour le Venezuela?

Le va-t-en-guerre des Etats-Unis pourrait impliquer la Russie! Préfèrent-ils vraiment la guerre thermonucléaire? Pour le Venezuela?

By Ron Paul

Le Président Trump est-il sur le point d’envahir le Venezuela ? Ses conseillers ne cessent de nous dire en termes toujours plus forts que « toutes les options sont sur la table » et qu’une intervention militaire américaine pour restaurer la constitution du Venezuela « peut être nécessaire ». Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dans les journaux télévisés du dimanche que le président Trump pouvait lancer une attaque militaire contre le Venezuela sans l’approbation du Congrès.

Pompeo a dit que « [l]e président dispose de tous les pouvoirs que lui confère l’article II et je suis très confiant que toute action que nous prendrions au Venezuela serait légale ». L’homme qui s’est vanté récemment de ses mensonges, de ses tricheries et de ses vols, fournit de nombreuses preuves à l’appui de son affirmation.

Le président n’a aucune autorité constitutionnelle pour déclencher une guerre avec le Venezuela ou tout autre pays qui n’a pas attaqué ou menacé de façon crédible les États-Unis sans l’approbation du Congrès. C’est aussi simple que cela.

Quelle ironie que Pompéo et le reste des néoconservateurs de l’administration Trump soient prêts à attaquer le Venezuela pour « restaurer leur constitution », mais ils se fichent de notre propre constitution !

Alors que Washington est paralysé depuis deux ans pour avoir réfuté les allégations selon lesquelles les Russes se seraient immiscés dans nos élections pour élire Trump, combien hypocrite que Washington n’hésite même pas à approuver l’annulation des élections à l’étranger !

Sans l’autorité du Congrès, toute action militaire américaine, quelle qu’elle soit, contre le Venezuela serait illégale et constituerait probablement un délit punissable. Bien sûr, ces démocrates qui parlent sans cesse de destituer Trump ne rêveraient jamais de le destituer pour avoir déclenché une guerre illégale. Les démocrates et les républicains aiment tous les deux les guerres illégales des Etats-Unis.

Malheureusement, Washington est tellement accro à la guerre que le président Trump aurait probablement peu de difficulté à obtenir du Congrès l’autorisation d’envahir le Venezuela s’il se donnait la peine de demander. Tout comme l’invasion désastreuse de l’Irak par les États-Unis en 2003, les médias grand public ne sont rien d’autre que de la propagande de guerre ininterrompue. Même les soi-disant progressistes comme Rachel Maddow attaquent l’administration Trump non pas pour ses bruits de sabre insouciants vers le Venezuela mais pour ne pas avoir été assez agressive !

La vraie leçon est que même une guerre « constitutionnelle » contre le Venezuela ne serait pas une guerre juste. Ce serait une guerre d’agression pour laquelle les Américains devraient être en colère et honteux. Mais les médias grand public s’appuient sur les mêmes vieux mensonges en faveur de la guerre, tandis que les médias indépendants sont attaqués par des sociétés de médias sociaux qui se sont associées à des entités du gouvernement américain pour décider ce qui constitue de « fausses nouvelles ».

Le dernier scandale dans les médias grand public concerne la chose la plus sensée que le président Trump ait faite depuis un certain temps : la semaine dernière, il a passé une heure au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter, entre autres choses, de la situation dangereuse au Venezuela.

Alors que les conseillers néoconservateurs du président Trump tentent délibérément de le positionner de manière à ce que la guerre soit la seule option, nous ne pouvons qu’espérer que le président Poutine a pu expliquer que le problème du Venezuela doit être résolu par les Vénézuéliens eux-mêmes. Certes, les Etats-Unis, peut-être avec les Russes, pourraient aider à faciliter les discussions entre le gouvernement et l’opposition, mais la voie néoconservatrice de la guerre finira certainement comme toutes les autres guerres néoconservatrices : le désastre total.

Les médias sont furieux que Trump ait osé parler à Poutine alors que les deux pays s’affrontent de plus en plus au Venezuela. Les démocrates et les néoconservateurs réclament une confrontation directe qui pourrait même impliquer la Russie. Les républicains sont d’accord. Préfèrent-ils vraiment la guerre thermonucléaire ? Pour le Venezuela ?

ronpaulinstitute.org

Adaptation Yandex