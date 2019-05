Les avions russes détruisent des bases djihadistes dans le nord-est de Lattaquié, Syrie

Les forces d’Assad et les forces russes bombardent le Sud d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 11h20, le 5 mai – L’armée de l’air russe a lancé une autre attaque puissante contre les rebelles djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, frappant le bastion de Hay’at Tahrir Al-Sham HTS, Front Al-Nosra dans le gouvernorat de Lattaquié.

Selon une source militaire du gouvernorat de Lattaquié, les avions russes ont décollé ce matin de la base aérienne de Hmeimim et se sont dirigés vers les zones tenues par les jihadistes dans la région de Jabal Al-Akrad.

Les avions russes ont lancé alors une puissante attaque sur les bases djihadistes à l’intérieur de la ville de Kabani, au sommet de la montagne, marquant plusieurs coups directs sur les installations militaires de Hay’at Tahrir Al-Sham.

Ces frappes aériennes de l’armée de l’air russe ont été suivies de tirs d’artillerie lourds de l’armée arabe syrienne SAA, qui ripostait aux précédents aux raids menés par les forces spéciales de Hay’at Tahrir Al-Sham.

Depuis la récente reprise des hostilités entre l’armée syrienne et les rebelles djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, les forces aériennes russes ont mené plus de 100 frappes aériennes dans les gouvernorats d’Idlib, Hama, Alep et Latakia.

L’armée arabe syrienne se prépare à lancer une nouvelle offensive dans la partie sud de la zone démilitarisée [axe Hama-Idlib] ; cette opération est limitée, mais visera à expulser les groupes djihadistes et rebelles de la zone.

