Face à l’Iran, les Etats-Unis déploient le porte-avions USS Abraham Lincoln et des bombardiers

Ces Yankee, pour défendre leurs intérêts, font parler la poudre comme au temps des indiens

Les USA déploient un groupe aéronaval près des côtes iraniennes et menacent la République islamique

Les États-Unis envoient un porte-avions et des bombardiers vers les côtes iraniennes et seront prêts à recourir à la force si la République islamique porte atteinte à leurs intérêts ou à ceux de leurs alliés, selon le conseiller du Président américain à la sécurité national, John Bolton.

Les États-Unis déploient un groupe aéronaval au large de l’Iran et réagiront par la force à toute atteinte à leurs intérêts et à ceux de leurs alliés, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton.

« En réponse à un certain nombre d’indications et d’avertissements inquiétants, les États-Unis déploient un groupe de frappe aéronaval dirigé par l’USS Abraham Lincoln et un groupe opérationnel de bombardiers dans la région du Commandement central des États-Unis (Proche-Orient, ndlr), afin d’envoyer un message clair et sans équivoque au régime iranien: toute attaque contre les intérêts des États-Unis et de leurs alliés rencontrera une force implacable », indique John Bolton dans un communiqué.

« Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec le régime iranien, mais nous sommes tout à fait prêts à réagir à toute attaque, que ce soit par procuration, par les Gardiens de la révolution islamique ou par les forces iraniennes », poursuit le communiqué.

Suite à la décision des États-Unis de reconnaître les Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, le Conseil suprême iranien de sécurité nationale a à son tour qualifié le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) d’organisation terroriste et les USA d’« État sponsor du terrorisme ».

french.alahednews.com.lb

Source sputniknews.com

1 of 2: Last night’s announced deployment of the @CVN_72 and a @USAirForce bomber task force to the @CENTCOM area of responsibility, which I approved yesterday, represents a prudent repositioning of assets in response to indications of a credible threat by Iranian regime forces. — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 6 mai 2019

Le déploiement annoncé hier soir de la force de bombardement @CVN_72 et d’une force de bombardement @USAirForce dans la zone de responsabilité @CENTCOM, que j’ai approuvé hier, représente un repositionnement prudent des moyens en réponse aux indications d’une menace crédible des forces gouvernementales iraniennes.

