Syrie : Un convoi des forces d’élite syriennes avec des armes meurtrières se dirige vers Idlib

Les forces aériennes syriennes et russes bombardent en continu depuis huit jours

By Muraselon

Un convoi militaire des forces d’élite syriennes Tiger Forces a été filmé se dirigeant vers les lignes de front d’Idlib pour l’offensive tant attendue dans la région.

Le grand convoi a été vu se déplaçant dans la province de Hama avec des armes lourdes, dont le lance-flammes mortel TOS-1 MLRS.

Le TOS-1 Buratino est un système russe unique de lance-roquettes multiples MRLS, la spécialité du TOS-1 est d’anéantir des positions fortement fortifiées comme des grottes et des tunnels fortifiés, il a acquis particulièrement une mauvaise réputation en raison des effets destructifs de ses têtes explosives combustibles-air.

L’offensive prochaine de l’armée syrienne et de ses alliés vise à s’emparer de la zone démilitarisée qui s’étend entre les campagnes de Hama et d’Idlib après l’échec de la Turquie à en expulser les militants sur la base de l’accord signé par la Russie et la Turquie à Sotchi.

muraselon.com

Adaptation Yandex

🇸🇾🇷🇺#Syrie : Des avions russes et syriens déchaînent l’enfer sur le sud d’Idlib et le nord de Hama https://t.co/MRxVrdHDCp via @IntropaJacques Ce soir, les forces syriennes et russes déclenchent un barrage massif de frappes #Syria #Russie #Russia #RuAF #SyAF pic.twitter.com/h5opetUrhf — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 2 mai 2019

#Syria: #SyAF is widening its aerial bombarmdent on Greater #Idlib now also involving Su-22/24s which took off from other Airbases than #Hama. 60+ airstrikes confirmed since dawn on N. #Hama & S. #Idlib. pic.twitter.com/7niuieQxsa — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 4 mai 2019

Syrie, les forces aériennes syriennes SyAF élargissent son bombardement aérien sur le plus grand Idlib maintenant aussi impliquant su-22/24s qui a décollé d’autres bases aériennes que Hama. Plus de 60 frappes aériennes confirmées depuis l’aube sur Nord de Hama et le Sud d’Idlib.

Les forces terroristes ont aussi renforcé leurs positions

Syrie, les forces aériennes syriennes SyAF et russes RuAF bombardent en continu depuis huit jours. les zones Nord, Nord-Ouest de Hama et le Sud de la ville d’Idlib.

Syrie, pas le soleil, mais les séquelles des frappes aériennes de cette nuit. Après une tentative d’infiltration aujourd’hui sur Galati Mudiq front Nord de Hama. Et dès premiers vrais affrontements, l’offensive devient plus probable. Les prochaines 72 heures seront cruciales.

#Syria: this was the N. #Hama sky today where #SyAF carried out largest part of airstrikes today. L-39s & Mi-8/17s working in pair to drop barrel bombs. https://t.co/RbgPyV0rDyhttps://t.co/vZ9dJcfHRV pic.twitter.com/5WFDuXzYRu — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3 mai 2019

Syrie, ce fut le Nord Hama où les forces aériennes syriennes SyAF effectué la plus grande partie des frappes aériennes aujourd’hui. Avions L-39s et Hélicoptères mi-8/17S travaillant en paire pour lâcher leurs bombes-barils.